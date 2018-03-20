Пациентку, которой в ульяновской больнице ошибочно ввели формалин, перевезли в Москву

21.03.18 10:42

© РИА Новости. Варвара Гертье

21 марта. Interfax-Russia.ru - Борт санавиации доставил в Москву пациентку ульяновской больницы, которой медики по ошибке ввели в организм формалин.

"После консилиума ульяновских медиков с федеральными экспертами, было принято решение о необходимости транспортировки женщины в Москву. Сейчас ей оказывают помощь врачи медицинского биофизического центра имени Бурназяна ", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе министерства здравоохранения Ульяновской области в среду.

По данным собеседника агентства, пациентка находится в стабильно тяжелом состоянии.

Сотрудник пресс-службы уточнил, что женщине ошибочно ввели токсин в самом начале операции по удалению кисты.

Ранее сообщалось, что следственные органы проводят проверку по факту врачебной ошибки в Центральной клинической медико-санитарной части имени заслуженного врача России В.А.Егорова.

По данным следствия, 15 марта одним из медицинских работников стационара в организм 28-летней пациентки был ошибочно введен формалин, что повлекло резкое ухудшение состояния ее здоровья и госпитализацию в реанимацию Ульяновской областной клинической больницы, где ей оказывалась медпомощь, в том числе с помощью аппарата "искусственная почка".

По информации министерства здравоохранения региона, токсичное вещество было введено в брюшную полость пациентки вместо физраствора. Обстоятельства врачебной ошибки выясняет специально созданная комиссия.