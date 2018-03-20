Фестиваль, посвященный 235-летию вхождения Крыма в Российскую империю, пройдет в Петербурге

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21 марта. Interfax-Russia.ru - Суворовский патриотический фестиваль искусств "Путь славы", посвященный 235-летию вхождения Крыма в состав Российской империи, открывается в Петербурге в среду.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Государственного мемориального музея АВ.Суворова, в музее, Суворовском военном училище и на базе Исторического парка "Россия - моя история" с 21 марта по 30 июня пройдёт ряд культурных мероприятий с участием исторических реконструкторов и специалистов в области военной истории.
Музей подготовил конкурсную программу по вокалу, хореографии, инструментальной музыке и ораторскому мастерству. Художественным руководителем фестиваля выступит Заслуженный артист России Виктор Дробыш.
В день открытия фестиваля в Смольном стартует выставка работ победителей Всероссийского суворовского конкурса рисунков, который проводят Суворовский музей и Санкт-Петербургский государственный университет.
В рамках фестиваля в музее откроется выставка "Шашки наголо!", посвященная истории холодного оружия в российской армии XIX-XX веков. Посетители смогут увидеть оружие казаков, офицерские шашки царской армии времен Первой мировой войны, наградное оружие советских генералов и участников Великой Отечественной войны.
19 июня в музее-заповеднике "Царское село" состоится гала-концерт с участием военно-духовых оркестров, лауреатов фестиваля и приглашенных артистов. Там же пройдет награждение лауреатов фестиваля.