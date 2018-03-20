Ракетчики и артиллеристы ЮВО на Северном Кавказе приступили к учениям с применением беспилотников

21.03.18 11:06

© РИА Новости. Виталий Тимкив

21 марта. Interfax-Russia.ru - Более 3 тыс. военнослужащих и около 250 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники привлечено к тренировкам подразделений ракетных войск и артиллерии 58 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе и Закавказье, сообщили в среду в штабе ЮВО.

Они пройдут на полигонах "Тарское", "Гвардеец", "Дзарцеми", "Серноводское", "Капустин Яр" и "Дальний".

"В ходе полевого выхода военнослужащие отработают навыки ведения огня из оперативно-тактического комплекса "Искандер-М", самоходных 152-мм гаубиц 2С3 "Акация", 2С1 "Гвоздика", "Мста-С" и "Мста-Б", реактивных систем залпового огня "Град", "Торнадо-Г" и "Ураган", противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С", 120-мм минометов "Поднос" и "Сани" по одиночным и групповым целям на различных дальностях", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН".

Для корректировки огня артиллерийских подразделений будут активно применяться комплексы беспилотных летательных аппаратов.

"На завершающем этапе полевого выхода пройдут батарейные, дивизионные и бригадные тактические учения с боевой стрельбой, в ходе которых будет проверена боевая выучка и готовность артиллерийских расчетов к выполнению задач огневого поражения объектов и живой силы условного противника", - говорится в сообщении.