Пострадавший от взрыва газа в Мурманске ребенок находится в реанимации - медики

21.03.18 11:13

© РИА Новости. Алексей Куденко

21 марта. Interfax-Russia.ru - Ребенок, который пострадал в результате взрыва бытового газа в Мурманске, находится в реанимации, ему оказываетя вся необходимая помощь, сообщили "Интерфаксу" в Мурманской областной клинической больнице им.П.А.Баяндина в среду.

"Одиннадцатилетний мальчик по-прежнему в реанимации под постоянным контролем врачей. Состояние стабильное. Ему оказывается вся необходимая помощь", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, мальчика извлекли из-под завалов с открытыми переломами. Когда спасатели передавали пострадавшего медикам "скорой помощи", он был в сознании и сообщил, что под завалами осталась его репетитор. Впоследствии женщину также извлекли, но медикам не удалось ее реанимировать.

В реанимации областной больницы также находится пострадавший мужчина, его состояние стабильное. В медсанчасть "Севрыба" госпитализирован мужчина, он сейчас в стабильно тяжелом состоянии. Сведений о четвертом пострадавшем пока нет.

Во вторник на ул.Свердлова, д.6/1 произошел взрыв бытового газа без возгорания, в результате которого произошло обрушение части кровли, перекрытий и части внешней стены здания со второго по пятый этажи.