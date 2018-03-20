Свыше 20 см снега выпало за два дня в Петербурге

21.03.18 11:25

© РИА Новости. Алексей Даничев

21 марта. Interfax-Russia.ru - За два дня в Санкт-Петербурге выпало более 20 см снега, дорожные предприятия работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству в среду.

"Ночью в городе прошел снегопад, наиболее полно его последствия ощутили на северо-востоке города, где местами выпало до 10 см снега. Таким образом, слой выпавшего снега за два дня превысил 20 см", - говорится в сообщении.

В ночь на среду улицы и тротуары прометали 730 спецмашин, вывезено около 700 самосвалов снега. Днем улицы города также убирают 1,1 тыс. дворников, добавляют в комитете.

Всего, по данным ведомства, с начала зимнего сезона в городе выпало более 170 см снега, дорожники вывезли с улиц около 2,4 млн кубометров снежных масс.

В среду днем синоптики прогнозируют в Петербурге сохранение минусовой температуры.