Число жертв взрыва газа в мурманской пятиэтажке увеличилось до трех человек

21.03.18 11:34

© РИА Новости. Павел Львов

21 марта. Interfax-Russia.ru - Количество жертв при взрыве бытового газа в жилом доме в Мурманске, произошедшем во вторник, возросло до трех, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах Мурманской области в среду.

"Только что довели информацию, что есть третья жертва - мужчина. Скончался в больнице, какой именно, сейчас сложно сказать", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что данные о третьем погибшем в результате взрыва медики передадут следствию.

Ранее в мурманской объединенной медсанчасти "Севрыба" и областной клинической больнице им.П.А.Баяндина "Интерфаксу" сообщили о трех госпитализированых - одиннадцатилетнем мальчике и двух мужчинах. По словам врачей, пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Сведений о четвертом пострадавшем не было.