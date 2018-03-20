Воронежские школьники раньше уйдут на каникулы из-за вспышки гриппа

21.03.18 11:46

© РИА Новости. Игорь Зарембо

21 марта. Interfax-Russia.ru - Управление образования и молодежной политики Воронежа приняло решение начать весенние школьные каникулы на три дня раньше из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщила в четверг пресс-служба мэрии города.

Таким образом, каникулы продлятся с 22 марта по 1 апреля.

Кроме того, принято решение временно отменить на территории города все культурно-досуговые и спортивно-массовые мероприятия с участием детей, говорится в пресс-релизе.

По данным управления Роспотребнадзора по Воронежской области, с 12 по 18 марта в регионе за медицинской помощью в связи с гриппом и ОРВИ обратилось порядка 13,5 тыс. человек, что на 16% выше эпидпорога. При этом 60,6% заболевших - дети до 14 лет.