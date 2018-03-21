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21.03.18 11:51
Командующий Черноморским флотом РФ заявил о надежной обороне Крыма
"На берегу мы сегодня имеем современные противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", заступившие на боевое дежурство в Крыму зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф", а также морскую авиацию и авиацию ПВО, которые полностью обеспечивают безопасность региона от всевозможных угроз", - сказал А.Витко в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".
Он заявил, что 20 частей и соединений созданного в Крыму армейского корпуса переоснащены на новые и модернизированные образцы вооружения и военной техники.
"Все они входят в состав армейского корпуса Черноморского флота, который является самодостаточным объединением, способным самостоятельно решать весь спектр задач береговой обороны", - сказал А.Витко.
По словам адмирала, в составе армейского корпуса в Крыму - соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения противовоздушной обороны, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие.
"Основная инфраструктура корпуса в виде современного военного городка сформирована в Перевальном. Для размещения воинских частей и подразделений корпуса там уже созданы все необходимые условия", - сказал А.Витко.
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