Уровень сероводорода на востоке Москвы утром был превышен в восемь раз - "Мосэкомониторинг"

21.03.18 12:02

© РИА Новости. Сергей Пятаков

21 марта. Interfax-Russia.ru - Автоматические станции контроля зафиксировали утром в среду превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в нескольких районах на юго-востоке и востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в ГПБУ "Мосэкомониторинг".

По данным наблюдений, ПДК м.р. сероводорода в районе Косино-Ухтомский (ул.Лухмановская) утром была превышена в восемь раз, уточнили в ведомстве.

Допустимая концентрация сероводорода также была превышена в районе Выхино-Жулебино (в 2,5 раза) и в районе Люблино (в 1,6 раза).