Визовые центры Польши в России приостанавливают свою работу

21.03.18 12:43

© РИА Новости. Игорь Зарембо

21 марта. Interfax-Russia.ru - Все 28 визовых центров Польши в России приостанавливают свою работу с 27 марта в связи с продлением контракта посольства Польши с визовым провайдером VFS Global.

"Уважаемые заявители, информируем вас о том, что с 27 марта 2018 года все визовые центры Польши временно приостанавливают свою деятельность. 20 марта 2018 - последний день приема документов в региональных визовых центрах, 22 марта 2018 - последний день приема документов в Москве, с 21 марта 2018 года региональные визовые центры будут работать только на выдачу готовых паспортов, с 23 марта 2018 года визовый центр в Москве будет работать только на выдачу готовых паспортов", - говорится в сообщении на сайте VFS Global.

Подача визовых заявлений с 23 марта 2018 возможна только через консульский отдел посольства Республики Польша в Москве и только при условии предварительной регистрации, уточняется в сообщении.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина рассказала порталу "Интерфакс-Туризм", что представители визовых служб туроператоров обращались к польским партнерам, которые сообщили, что решение о временном прекращении работы визовых центров не связано с политикой и ситуация продлится около двух недель.

"Посольство Польши продлевает контракт с визовым провайдером и по техническим причинам VFS Global вынуждена приостановить прием визовых заявлений с 22 марта, за исключением визового центра в Калининграде. Однако в начале апреля работа центров должна возобновиться", - сообщила И.Тюрина.

По ее словам, в компании VFS Global сообщили, что как только новый контракт вступит в силу, прием заявлений во всех визовых центрах на территории России будет возобновлен.