Почти 40 детей пострадали в подмосковной школе из-за распыления газового баллончика

21.03.18 12:27

© РИА Новости. Евгений Биятов

21 марта. Interfax-Russia.ru - Почти 40 детей пострадали в результате распыления баллончика с газом в школе в подмосковном Волоколамске, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"В результате распыления газового баллончика в школе №2 Волоколамске 23 ребенка были госпитализированы, еще 16 помощь оказана на месте", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что после распыления газового баллончика в школе в Волоколамске трое детей были госпитализированы.