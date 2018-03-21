Семеро детей пострадали в результате стрельбы из пневматики в школе под Курганом

21.03.18 12:35

© РИА Новости. Алексей Филиппов

21 марта. Interfax-Russia.ru - Учащаяся 7-го класса школы N15 в Шадринске Курганской области обстреляла одноклассников из пневматического пистолета, пострадали семеро детей.

"Утром в среду 13-летняя девочка стреляла в одноклассников из пневматического пистолета, взятого дома у ее отца. Семь учеников класса получили синяки и ссадины", - сообщила агентству "Интерфакс-Урал" начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по Курганской области Елена Радаева.

По ее словам, в школе работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.

Е.Радаева отметила, что стрелявшая не состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Никто из пострадавших детей госпитализирован не был, добавила собеседница агентства.