Курганский губернатор отправил рабочую группу в школу, где произошла стрельба

21.03.18 12:52

© РИА Новости. Владимир Песня

21 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Курганской области Алексей Кокорин поручил специально созданной региональной рабочей группе разобраться в ситуации со стрельбой в школе N15 Шадринска, сообщает пресс-служба губернатора.

"Это чрезвычайное происшествие. Сразу, как только стало известно о нем, по моему заданию в Шадринск была направлена рабочая группа. Ее возглавила уполномоченный при губернаторе по правам ребенка Алена Лопатина", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Со ссылкой на него также сообщается, что в составе группы представители регионального департамента образования и науки.

"Нужно разобраться, что стало причиной поступка школьницы, почему взрослые допустили данную ситуацию. Выводы пока делать рано. На месте происшествия сейчас работают правоохранительные органы. Самое главное - не допустить повторения ситуации, оградить наших детей от насилия", - цитирует пресс-служба А.Кокорина.