Центр оперативного управления ГУ МВД открыли в Москве

21.03.18 12:55

© РИА Новости. Антон Денисов

21 марта. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин и министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в среду открыли новый Центр оперативного управления столичного ГУ МВД.

Министр отметил, что пока подобного уровня учреждений нет в центральном аппарате МВД.

"Центр действительно на сегодняшний день является передовым учреждением нашей системы. То, что здесь сделано, заслуживает внимания", - подчеркнул В.Колокольцев.

С.Собянин отметил, что городские власти активно взаимодействуют как с министерством, так и с его столичным главком. "Вопросы безопасности столицы, вопросы безопасности москвичей являются приоритетными в деятельности правительства Москвы", - сказал он.

По словам С.Собянина, за последние годы город построил для системы МВД около 10 капитальных объектов, еще около 170 объектов отремонтировано.

"Мы стараемся обновлять технику, технологии, информационные технологии ГУ МВД для того, чтобы их работа была еще более эффективной", - отметил мэр.

Он поблагодарил сотрудников столичной полиции за работу по обеспечению безопасности горожан и гостей города.

"Действительно, то, что в последние годы происходит с точки зрения безопасности, не может не радовать. Преступность с каждым годом снижается, и в этом большая заслуга правоохранительных органов. С новосельем!" - поздравил С.Собянин.

Новый Центр оперативного управления, расположенный на Петровке, 38, предназначен для развертывания межведомственного оперативного штаба и организации непрерывного управления силами и средствами при возникновении нештатных ситуаций, в ходе мероприятий по обеспечению охраны правопорядка в период проведения крупных общественно-политических, массовых и спортивных мероприятий на территории Москвы.

В период проведения в Москве матчей Чемпионата мира по футболу Центр оперативного управления станет ситуационным центром.

Новое здание имеет восемь этажей, его площадь превышает 14 тыс. кв.м. В нем созданы системы обеспечения радиотехнической безопасности и защиты информации в выделенных помещениях, а также системы получения и обработки данных. Есть вертолетная площадка, которая может быть использована в экстренных ситуациях.

В здании оборудован универсальный спортивный зал, имеется боевой и интерактивный тир. Мэр, осматривая новый Центр, в тире ознакомился с образцами новейшего оружия и поупражнялся в стрельбе.