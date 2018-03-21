Население необходимо стимулировать на раннее выявление рака различными методами - Печатников

21.03.18 16:35

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

21 марта. Interfax-Russia.ru - Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников заявляет о необходимости стимулирования населения различными методами прохождения диспансеризации, в том числе для выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях.

"Нам необходимо стимулировать население к выявлению онкологических заболеваний на ранней стадии, в том числе материально. Но это мое личное мнение", - сказал Л.Печатников на пресс-конференции в среду.

По его словам, в Южной Корее, например, если человек не прошел предусмотренную плановую диспансеризацию, то ему пересматривают финансовые условия медицинской страховки.

"К собственному здоровью, к диспансеризации нужно относиться хотя бы не хуже, чем к плановому техосмотру автомобиля. Без техосмотра страховку на автомобиль не оформят", - заметил Л.Печатников.