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21.03.18 13:43
Новосибирские селекционеры создали новые сорта томатов и перца
В случае включения в государственный реестр овощных культур семена этих сортов могут появиться в продаже примерно через год.
Отмечается, что новый сорт томатов относится к скороспелой группе (от начала вегетации до зрелых плодов проходит в среднем 84-95 дней).
"Однако при этом его плоды отличаются отменным вкусом и плотной мякотью", - говорится в сообщении.
Что касается нового сорта перца, получившего название за пирамидальную форму, то вне зависимости от погодных условий содержание витамина С в нем примерно в 1,7 раз больше, чем у других сортов.
Также сорт отличается достаточно высокой урожайностью: 5-6 кг с квадратного метра.
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