Новосибирские селекционеры создали новые сорта томатов и перца

21.03.18 13:43

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

21 марта. Interfax-Russia.ru - Селекционеры Сибирского НИИ растениеводства и селекции (филиала федерального исследовательского центра "Институт цитологии и генетики" - ИЦиГ, Новосибирск), передали в госкомиссию для экспертной оценки два новых сорта - томат "Семеновна" и сладкий перец "Египетская сила", сообщает пресс-служба ИЦиГ.

В случае включения в государственный реестр овощных культур семена этих сортов могут появиться в продаже примерно через год.

Отмечается, что новый сорт томатов относится к скороспелой группе (от начала вегетации до зрелых плодов проходит в среднем 84-95 дней).

"Однако при этом его плоды отличаются отменным вкусом и плотной мякотью", - говорится в сообщении.

Что касается нового сорта перца, получившего название за пирамидальную форму, то вне зависимости от погодных условий содержание витамина С в нем примерно в 1,7 раз больше, чем у других сортов.

Также сорт отличается достаточно высокой урожайностью: 5-6 кг с квадратного метра.