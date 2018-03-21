Количество пострадавших в ДТП в Томской области увеличилось до 14

21.03.18 13:52

© РИА Новости. Юрий Лашов

21 марта. Interfax-Russia.ru - Два человека погибли и 14 пострадали в результате столкновения автобуса KIA и КамАЗа в Томской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону в среду.

"В результате ДТП двое погибло, травмировано 14. Из них трое взрослых, 11 детей. Всего в автобусе находилось 27 человек", - говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, все пострадавшие доставлены в Кривошеинскую районную больницу, их состояние удовлетворительное.

Ранее сообщалось о двух погибших и 12 пострадавших.