Путин ждет доклад о целесообразности строительства ж/д ветки в аэропорт Красноярска

21.03.18 14:14

© РИА Новости. Алексей Дружинин

21 марта. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поручил к 25 апреля представить доклад о целесообразности строительства железнодорожной ветки от станции Бугач до международного аэропорта Красноярск ("Емельяново").

Согласно сообщению на сайте Кремля, рассмотреть вопрос поручено правительству РФ совместно с властями края и ОАО "Российские железные дороги" - "с учетом перспектив развития хаба" на базе аэропорта и "планов развития Емельяновского района". Поручения даны по итогам совещания о подготовке к Универсиаде 2019 г. в Красноярске, которое состоялось 7 февраля.

К 10 апреля правительство РФ и краевые власти должны представить доклад с предложениями о покупке автобусов туристического класса и организации перевозок зрителей между аэропортом "Емельяново" и Красноярском, о финансировании реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта (включая удлинение магистральной рулежной дорожки), а также завершении строительства первой линии метрополитена в Красноярске.