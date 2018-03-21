Главы МИД РФ и США после телефонного разговора президентов начнут подготовку к саммиту

21.03.18 14:00

© РИА Новости. Сергей Пятаков

21 марта. Interfax-Russia.ru - Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора согласились с тем, что количество проблемных вопросов в двусторонней повестке дня требуют проведения российско-американского саммита, заявил в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Действительно, лидеры двух стран в ходе вчерашнего телефонного разговора говорили о том, что количество существующих вопросов на повестке дня, главным образом проблемных, диктует необходимость осуществления такого контакта и проведения саммита", - сказал он журналистам.

"Понимание этой необходимости было подтверждено обоими лидерами", - добавил Д.Песков.

Президенты РФ и США дали поручение главам внешнеполитических ведомств двух стран Сергею Лаврову и Майку Помпео как можно скорее вступить в контакт по вопросу организации российско-американского саммита.

"Президенты условились дать поручения министру иностранных дел и госсекретарю, в данном случае речь идет о Лаврове и Помпео, как можно скорее вступить в контакт и начать проработку уже прикладных вопросов по организации такого саммита", - сказал он журналистам.

В то же время, в ходе телефонных переговоров президенты не обсуждали конкретные сроки и место проведения саммита.

"Каких-то конкретных решений по срокам и месту отфиксировано не было", - сказал Д.Песков журналистам.

"Об этом речи не шло", - добавил Д.Песков.

По словам Д.Пескова, РФ намерена всесторонне содействовать процессу мирного урегулирования северокорейской проблемы, стратегическая цель у РФ и США в решении этого вопроса одна и та же.

В ходе его общения с журналистами в среду в связи с прошедшим накануне разговором лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа Д.Пескову задали ряд вопросов. В частности, пресс-секретаря спросили, есть ли возможность того, что Россия предоставит площадку для саммита США-КНДР.

"Речи о том, чтобы Россия предоставила площадку для саммита, не заходило, в том числе в ходе телефонного разговора. Но тема (урегулирования) затрагивалась, тема - чрезвычайно важная. Россия, как это подчеркнул президент Путин, остается открытой для взаимодействия и, безусловно, намерена всесторонне, в силу своих возможностей, содействовать процессу мирного урегулирования корейской проблемы", - сказал Д.Песков.

В конечном итоге, подчеркнул он, в данном случае интересы России и США сходятся.

"Возможны разногласия по методике, по тактике, но стратегическая цель одна, она не может быть иной: мы все заинтересованы в денуклеаризации, и мирном и политическом урегулировании на Корейском полуострове", - сказал Д.Песков.

По словам Д.Пескова, президенты РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп не обсуждали возможность достижения новых договоренностей по взаимному ограничению вооружений.

"Не шла", - сказал Д.Песков в среду журналистам, отвечая на вопрос, шла ли во время телефонного разговора лидеров речь о возможности подписания новые договоренностей, ограничивающих взаимные вооружения.

Он также отметил, что в Кремле исходят из того, что в Вашингтоне услышали как Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в части военных разработок, так и его дальнейшие пояснения о том, что Россия не намерена втягиваться в новую гонку вооружений.

"Насколько мы понимаем, в США и Вашингтоне услышали и Послание президента Федеральному собранию, и дальнейшее пояснение главы российского государства о том, что Россия не намерена втягиваться в новые гонки вооружений", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Так он прокомментировал часть разговора президентов России и США, касающейся гонки вооружений.

"В данном случае было отфиксировано согласие двух лидеров в ходе разговора о нежелательности, скажем так, каких-то гонок вооружений", - сказал Д.Песков.

По мнению главы комитета Госдумы по обороне и безопасности Владимира Шаманова, телефонный разговор двух президентов дает надежду на продолжение их диалога.

"Для меня, как председателя комитета по обороне, вдвойне приятно, что два президента великих держав поговорили по телефону, обсудили самые злободневные вопросы, а не только ограничились поздравлением", - сказал В.Шаманов журналистам в среду.

По его словам, "это дает шанс на дальнейшее продолжение диалога по всем направлениям: дипломатическим и военным, что, безусловно, важно в современных условиях".

"Будем надеется, что так оно и будет", - добавил глава комитета.

В свою очередь директор Фонда изучения США им.Франклина Рузвельта при МГУ им.М.В.Ломоносова Юрий Рогулев считает, что президент США Дональд Трамп, поздравивший своего российского коллегу Владимира Путина с победой на выборах, продемонстрировал вашингтонскому истеблишменту и всему мировому сообществу, что готов поддерживать диалог с Москвой на нормальном рабочем уровне.

"Сам факт телефонного звонка Трампа Путину, полагаю, является хорошим знаком. Трамп продемонстрировал, что у него "развязаны руки" с точки зрения поддержания нормальных рабочих контактов с Москвой. Раньше он не имел такой возможности, поскольку его энергия, в значительной мере, тратилась на реагирование в связи с поисками в Конгрессе российского следа", - заявил Ю.Рогулев в среду "Интерфаксу".

По оценке американиста, звонок Д.Трампа своему российскому коллеге следует рассматривать не только в "протокольной плоскости", но и как возможность вернуться к диалогу в нормальном рабочем формате.

"Важно, что в ходе беседы затрагивались вопросы военно-стратегического характера, которые всегда составляли основную часть содержания российско-американских отношений. Полагаю, что тем самым Трамп поддержал атмосферу контактов, которая в перспективе позволит Москве и Вашингтону выйти если не на прорывные решения, то, во всяком случае, на обычный переговорный процесс", - сказал собеседник агентства.

Телефонный разговор с В.Путиным имеет для Д.Трампа важное внутриполитическое значение с учетом многократных нападок на американского президента со стороны вашингтонского истеблишмента, считает эксперт.

"Трамп этим разговором показал, что уверенно чувствует себя, как президент. Тем более что из его администрации ушли люди, которых многие в Вашингтоне предпочитали называть "друзьями Москвы". А тех, кто остался в администрации, и заместил вакантные позиции, никак не заподозришь в пророссийских настроениях", - сказал Ю.Рогулев.