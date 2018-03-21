Первый частный бизнес-инкубатор будет создан в Туле в 2018 году

21.03.18 14:25

© РИА Новости. Александр Полегенько

21 марта. Interfax-Russia.ru - В Туле в 2018 году будет создан первый частный бизнес-инкубатор, а также отдельный бизнес-офис на оказание услуг предпринимателям, сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на председателя регионального комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяну Лапаеву.

"В первом полугодии этого года запланировано открытие первого в Туле частного бизнес-инкубатора, в котором разместятся 90 субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП). Ведется работа по созданию аналогичной инфраструктуры в Узловой и Ефремове", - приводит пресс-служба слова Т.Лапаевой.

Глава комитета пояснила, что для многих предпринимателей региона, особенно начинающих, существенным сдерживающим фактором развития бизнеса становится дорогостоящая аренда помещений. Чтобы решить эту проблему, в прошлом году было начато строительство нового здания бизнес-инкубатора на 200 рабочих мест.

Кроме того в Тульской области созданы специализированные многофункциональные центры (МФЦ), в которых предпринимателям предоставляется более 180 видов услуг. В декабре прошлого года открыты четыре Центра оказания услуг на базе финансово-кредитных организаций. В настоящее время на площадках многофункциональных центров действуют 19 бизнес-окон. В 2018 году в Туле планируется открыть отдельный бизнес-офис на 4 окна.

Юридическим лицам и индивидуальном предпринимателям в 2017 году было оказано 11,4 тыс. услуг, на 1 марта нынешнего года - 2,3 тыс. услуг.

"Всего в течение года создано около 30 тыс. рабочих мест в предпринимательской сфере. Наибольшее количество рабочих мест было создано в сферах торговли и услуг, производства, сельского хозяйства", - подчеркнула Т.Лапаева.

В числе проблем, сдерживающих развитие бизнеса, глава облкомитета назвала снижение объемов финансирования мероприятий по поддержке СМСП из федерального бюджета; сложность привлечения кредитных ресурсов для стартап-проектов; трудности в реализации продукции региональных товаропроизводителей, в том числе, в торговых сетях; проблемы, связанные с высокой кадастровой стоимостью объектов недвижимого имущества.

По данным облправительства, в регионе действует 62,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. За год их количество возросло на 2%. Господдержка МСП в регионе в 2018 году, предварительно, составит около 400 млн рублей.