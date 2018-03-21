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21.03.18 14:39
Пресечен крупный канал поставки наркотиков на Кубань, изъято более 10 кг запрещенных веществ
"В ходе оперативно-следственных мероприятий задержан житель Краснодара, получавший и отправлявший крупные партии синтетических наркотиков в посылках с различной продукцией через транспортные компании. В одном из таких отправлений с постельным бельем обнаружены около 2,5 кг запрещенных к обороту веществ", - сказал собеседник агентства.
В дальнейшем, отметил он, при обыске по месту жительства подозреваемого были изъяты порядка 9 кг различных веществ, включая героин, амфетамин, мефедрон, кокаина, МДМА и гашиш, которые наркодилер фасовал и отправлял в другие регионы России, также распространял на месте через тайники.
"В различных районах Краснодара задержанный указал порядка 50 тайниковых закладок", - отметил источник.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).
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