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21.03.18 14:57
Центр проведения ЭКО построят на Ставрополье
21 марта. Interfax-Russia.ru - Региональный центр по проведению процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для лечения бесплодия планируют создать в регионе Кавказских Минеральных Вод, сообщает пресс-служба главы Ставропольского края по итогам заседания регионального правительства.
"В текущем году необходимо определить площадку для создания такого объекта и источники финансирования", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Владимирова.
Он уточнил, что "центр проведения ЭКО следует разместить в регионе Кавказских Минеральных Вод".
Пресс-служба отмечает, что сейчас на Ставрополье процедура ЭКО проводится в четырех медицинских учреждения края, срок ожидания для пациенток не превышает трех месяцев.
Со второй половины 2018 года эта процедура должна стать доступной на базе краевого перинатального центра в Ставрополе.
По данным краевого Минздрава, с 2013 года ЭКО осуществляется в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования. За пять лет с использованием этого вида медицинских услуг в крае родилось более 1,5 тысячи детей.
В прошлом году с проблемой бесплодия в медучреждения Ставрополья обратились около 10 тысяч человек, из них процедуру ЭКО за счет средств территориального фонда ОМС в Ставропольском крае прошли свыше 1,5 тыс. пациенток. Еще столько же пациенток пройдут процедуру в текущем году.
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