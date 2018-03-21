Центр проведения ЭКО построят на Ставрополье

21.03.18 14:57

© РИА Новости. Александр Кряжев

Александр Кряжев

21 марта. Interfax-Russia.ru - Региональный центр по проведению процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для лечения бесплодия планируют создать в регионе Кавказских Минеральных Вод, сообщает пресс-служба главы Ставропольского края по итогам заседания регионального правительства.

"В текущем году необходимо определить площадку для создания такого объекта и источники финансирования", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Владимирова.

Он уточнил, что "центр проведения ЭКО следует разместить в регионе Кавказских Минеральных Вод".

Пресс-служба отмечает, что сейчас на Ставрополье процедура ЭКО проводится в четырех медицинских учреждения края, срок ожидания для пациенток не превышает трех месяцев.

Со второй половины 2018 года эта процедура должна стать доступной на базе краевого перинатального центра в Ставрополе.

По данным краевого Минздрава, с 2013 года ЭКО осуществляется в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования. За пять лет с использованием этого вида медицинских услуг в крае родилось более 1,5 тысячи детей.

В прошлом году с проблемой бесплодия в медучреждения Ставрополья обратились около 10 тысяч человек, из них процедуру ЭКО за счет средств территориального фонда ОМС в Ставропольском крае прошли свыше 1,5 тыс. пациенток. Еще столько же пациенток пройдут процедуру в текущем году.