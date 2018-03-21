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21.03.18 15:28

Сельские районы Алтайского края испытывают острую нехватку молодых специалистов

© РИА Новости. Андрей Каспришин
21 марта. Interfax-Russia.ru - Проблема кадрового дефицита в сферах АПК, образования и здравоохранения особенно остро стоит в сельских районах Алтайского края, заявил губернатор Александр Карлин на заседании правительства региона в среду.

"В крае наблюдаются проблемы с закрепляемостью выпускников в сферах сельского хозяйства, образования, здравоохранения. Сохраняется кадровый дефицит специалистов и особенно это касается сельской местности", - сказал глава региона.

Он отметил, что в настоящее время 70% школьников в крае охвачены профильными программами обучения. "Нам необходимо организовать обучение так, чтобы оно учитывало перемены, происходящие в мире. Система среднего образования должна стать для школьников центром профориентационной работы, особенно на селе", - подчеркнул А.Карлин.

По словам замминистра образования и науки Алтайского края Инессы Долженко, в настоящее время система образования региона работает без ориентации на госзаказ. Так, для сдачи ЕГЭ школьники выбирают науки социально-гуманитарного профиля, а химико-биологические направления остаются в меньшинстве. Более того, агротехнологический профиль, так необходимый для сельскохозяйственного Алтайского края, выбирают лишь 0,2% от общего числа выпускников ежегодно. Это создает дисбаланс между гуманитарными специальностями и техническими профилями.

"Наша основная задача сейчас - активное вовлечение ресурсов бизнеса в образовательный процесс: речь идет и о материально-технической базе, кадровых ресурсах. Нужно привлечь ресурсы среднего образования в общее образование", - сказала И.Долженко журналистам.

"Мы намерены возродить профобучение, чтобы выпускник школы вместе с аттестатом получал еще и профессию. Также мы намерены возродить производственные бригады", - отметила она.

Предпрофессиональная подготовка школьников будет внедряться в регионе в три этапа, последний из которых завершится к 2025 году. В ближайшие два года система профориентации будет внедрена в пилотных школах. Благодаря таким мерам регион должен уйти от диспропорции в пользу социально-гуманитарных направлений профессий.

В свою очередь, А.Карлин сообщил, что в настоящее время в крае уже работают на базе вузов 6 центров молодежного инновационного творчества, открыт центр научно-технического творчества в Барнауле и в ближайшее время появятся его филиалы в Бийске и Рубцовске. Совместно с оптико-лазерным центром планируется реализация программ дополнительного образования и проведения научно-исследовательских работ по адаптивной обработке космических изображений. На прошлой неделе в Барнауле открылся детский технопарк "Кванториум".



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