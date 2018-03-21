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21.03.18 15:39
Забайкалье до 2036 года реализует 28 крупных инвестпроектов на 800 млрд рублей
"Реализуется 28 крупных инвестпроектов с общей суммой необходимых вложений - более 800 млрд рублей. Они будут реализовываться постепенно - до 2036 года. Их реализация позволит создать более 26 тыс. рабочих мест и обеспечить потенциальные налоговые поступления в объеме более 29 млрд рублей в год в бюджеты всех уровней", - сказала Н.Жданова.
По словам руководителя региона, инвесторы уже вложили в экономику края более 230 млрд рублей и создали около 5 тыс. новых рабочих мест.
Она также отметила, что, в частности, открытие в 2017 году Быстринского ГОКа обеспечило в совокупности более 3 тыс. рабочих мест в крае.
"Это - хороший пример государственно-частного партнерства правительства Забайкальского края с компанией "Норильск-Никель"", - уточнила она.
Ранее сообщалось, что Дни Забайкальского в Совете Федерации проходят 19-21 марта, в Совфеде будет представлена выставка Забайкальского края, на которой выступят мастера края, состоятся товарищеские матчи по футболу среди мужчин и волейболу среди женщин.
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