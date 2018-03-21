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21.03.18 15:56
Жилой массив с детским садом построит инвестор в промзоне на востоке Москвы
"Речь идет об участке промзоны "Кирпичные улицы" площадью 13,53 га. Инвестор намерен комплексно освоить территорию АО "АРЕМЗ-1"", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.
Как уточняется, на данной территории предусмотрено строительство высотного жилого массива общей площадью 137,8 тыс. кв.м, в состав которого войдет отдельно стоящий детский сад на 205 мест.
"В новое дошкольное учреждение переедут воспитанники детсада на Кирпичной улице, владение 50А. Старый детсад, рассчитанный на всего на 80 мест, будет снесен, а на его месте появится школа на 300 учащихся", - поясняется в материалах.
Ранее С.Левкин сообщал, что в этом году будут рассмотрены проекты планировок семи участков столичных промзон. Он пояснял, что речь идет о развитии части территорий производственных зон "Осташковское шоссе", "Алексеевские улицы", "Бескудниково", "Октябрьское поле", "Медведково", "Кирпичные улицы" и "Западный порт".
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