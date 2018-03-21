Детский омбудсмен едет в Курганскую область, где девочка стреляла из пневматики

21.03.18 15:43

© РИА Новости. Илья Питалев

21 марта. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова приедет в Курганскую область, чтобы разобраться в ситуации со стрельбой из пневматического пистолета в школе Шадринска.

"Снова стрельба в школе. Еду лично разобраться в ситуации: почему у девочки оказался в руках пистолет, как она пронесла его в школу, кто не заметил конфликт, почему не сделаны выводы из последних происшествий?", - сообщила А.Кузнецова на своей странице в "Фейсбуке".

"По возвращении мы представим комплекс мер по профилактике таких трагедий", - отметила она.