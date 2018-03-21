Великобритания отказала РФ в доступе к материалам по "делу Скрипаля"

21.03.18 15:50

© РИА Новости. Алекс Макнотон

21 марта. Interfax-Russia.ru - Лондон без объяснения причин отказал Москве в доступе к материалам Скотланд-Ярда по "делу Скрипаля", на основании которых российская сторона хотела подключиться к совместному расследованию этого преступления, заявили в МИД РФ.

"Мы сделали еще один шаг навстречу. Мы предложили британской стороне провести совместное расследование, чтобы все-таки выявить виновных в инциденте в Солсбери. Для этого, естественно, мы запросили доступ ко всем материалам дела, расследованного Скотланд-Ярдом. Без этого получить сколько-нибудь понятную картину реально происходящего просто невозможно", - сказал директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков на брифинге в МИД РФ для иностранных диппредставителей.

Как заявил дипломат, "вновь последовал отказ, отказ, как и прежде, без объяснения причин".

В.Ермаков назвал действия Лондона "не из области политики, это уже больше похоже на низкопробный триллер".

"Для этого не нужно идти в дипломатию, ехать послами куда-то. Зачем весь этот сюрреализм переносить в реальную политику, в реальные межгосударственные отношения?" - обратился В.Ермаков к иностранным дипломатам.

Он подчеркнул, что "в любом случае поощрять или даже отвечать за такие беспардонные действия, казалось бы, цивилизованного государства, Россия точно не собирается".