Подмосковные прокуроры проверят факты отравления людей в Волоколамске

21.03.18 16:37

© РИА Новости. Виталий Безруких

21 марта. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Московской области проведет проверку по фактам отравлений граждан в подмосковном Волоколамске, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александра Куренной.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по фактам отравлений граждан в Волоколамске", - приводит заявление А.Куренного официальный Telegram-канал ГП РФ.

В заявлении отмечается, что "ход проверочных мероприятий будет контролировать центральный аппарат ведомства".

Ранее в Минздраве Московской области сообщили, что к медикам обратилось 57 детей из Волоколамского района, они жаловались на головокружение и тошноту из-за неприятного запаха. Пятеро из них госпитализированы.

Вместе с тем в подмосковном Роспотребнадзоре сообщили, что "за последние сутки проведено 24 исследования на содержание (в воздухе Волоколамска - ИФ) метана, сероводорода, аммиака, окиси углерода, бензола, трихлорметана, четыреххлористого углерода, хлорбензола".

"При исследовании атмосферного воздуха превышения ПДК указанных веществ не выявлено", - пояснили в ведомстве.

Между тем во второй половине дня в среду в Волоколамский район приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как передал корреспондент "Интерфакса", глава региона осматривает полигон "Ядрово", где в ночь на среду произошел выброс свалочного газа и пострадали люди.