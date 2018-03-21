Производственная площадка ярославского "Вымпела" появится в Севастополе

21.03.18 16:49

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

21 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство Севастополя и судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская область) в среду подписали "дорожную карту" о создании южной базы предприятия.

"Судостроительный завод "Вымпел" сегодня имеет в сервисе порядка 40 кораблей, и мы очень нуждаемся в хорошей площадке здесь, на Черном море, потому что мы достраиваем "Комету" - корабль на подводном крыле, у нас большая очередь по судоремонту кораблей Береговой охраны, Национальной гвардии и сил специального назначения, министерства обороны - вспомогательного и разных видов", - сказал генеральный директор завода "Вымпел" Олег Беляков в Севастополе.

"Чтобы наша площадка не простаивала, как это происходило в последнее время, не занималась только перевалкой груза, мы постепенно идем к наведению порядка. Данная производственная площадка представляет интерес для производственных компаний. Соответственно, все это сделано будет на основании конкурсов. Чтобы пройти этот путь, мы выбрали партнера, с которым мы этот путь пройдем, а дальше - конкурс", - заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

О.Беляков сообщил также, что площадка "Вымпела" в городе федерального значения предполагает создание 100 рабочих мест и "современные технологии по судоремонту". "Надеемся, что завод "Вымпел" на базе города Севастополя будет долго и надежно трудиться", - сказал он.

Судостроительное предприятие готово "предложить свою помощь Севастополю в рамках строительства маленьких пассажирских кораблей и другого флота для нужд города", добавил О.Беляков.

АО "Судостроительный завод "Вымпел" серийно производит боевые ракетные и патрульные катера нового поколения, скоростные поисково-спасательные, пожарные, гидрографические, рыболовные, буксирные и другие специализированные суда, обеспечивая гарантийное и сервисное обслуживание выпускаемой продукции, говорится на официльном сайте предприятия.

С момента основания завода в 1930 году выпущено более 30 тысяч кораблей различных типов.

За последние 40 лет более 1,8 тыс. катеров отправили в три десятка стран Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки.