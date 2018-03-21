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21.03.18 16:55

Школьница, стрелявшая в одноклассников в Шадринске, пройдет дополнительную психологическую проверку

© РИА Новости. Владимир Песня
21 марта. Interfax-Russia.ru - Психологи работают со школьницей, обстрелявшей одноклассников из пневматического оружия в среду утром, сообщила агентству "Интерфакс-Урал" руководитель пресс-службы департамента образования и науки Курганской области Снежанна Трофимец.

"С девочкой беседуют психологи. Ранее она проходила психологическую диагностику, никаких отклонений выявлено не было. Конфликты у нее со сверстниками были, как у всех, но какого-то особо серьезного конфликта не отмечено. Видимо, причина такого поступка кроется где-то глубоко", - отметила С.Трофимец со ссылкой на первого заместителя директора департамента Эдуарда Абрамова, выехавшего на место событий.

Девочка выросла в обычной семье, которая ни на каком учете не состоит. Однако ее снова проверят на наличие каких-либо отклонений, проведут медико-психологическую диагностику.

По словам собеседницы агентства, пострадавшие от медико-психологической помощи отказались. Госпитализация никому не потребовалась, лишь один ребенок был направлен в медучреждение, где ему вынули пульку из кожного покрова, после чего отпустили.

В департаменте пока не смогли пояснить, действовала ли девочка в одиночку или ей кто-то помогал.

Ранее сообщалось, что 13-летняя учащаяся седьмого класса школы N15 в Шадринске Курганской области в среду утром обстреляла одноклассников из пневматического пистолета, семеро детей получили синяки и ссадины. Пистолет она взяла дома у отца.

По данным прокуратуры, причиной инцидента мог стать конфликт между учениками.



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