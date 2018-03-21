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21.03.18 16:56

Севастопольский судзавод передадут министерству промышленности из ведения Минобороны РФ

© РИА Новости. Игорь Зарембо
21 марта. Interfax-Russia.ru - Федеральное государственное унитарное предприятие "13 судоремонтный завод Черноморского флота" (Севастополь) собираются преобразовать в акционерное общество, при этом сохранив предприятие в госсобственности - передать из подведомственности Минобороны министерству промышленности и торговли РФ.

"В настоящий момент завершена, как нам доложил директор (предприятия - ИФ), инвентаризация всего имущества "13 СРЗ ЧФ", в настоящее время готовится к акционированию, этим сейчас занимаются структурные подразделения Министерства обороны. После акционирования и смены подведомственности - перехода предприятия в Минпромторг - будем заниматься уже передачей предприятия в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК - ИФ)", - сообщил замглавы Минпромторга РФ Олег Рязанцев журналистам в Севастополе в среду.

Он уточнил, что акционирование предприятия должно быть завершено до конца текущего года, такая "задача поставлена менеджменту".

"На 2018 год, как и на 2017 год, планируется работа в рамках гособоронзаказа", - сказал О.Рязанцев, в дальнейшем может быть рассмотрена дополнительная загрузка завода "гражданской продукцией".

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников со своей стороны сообщил, что модернизация "13 СРЗ ЧФ" оценивается в 2,2 млрд рублей на ближайшую пятилетку.

"На "13 судоремонтный завод" сегодня было озвучено 2,2 млрд рублей, и Олег Николаевич (Рязанцев - ИФ) согласился эту цифру рассматривать после ее обоснования", - сказал Д.Овсянников журналистам.

"Мы ждем официального предложения от "13 СЗ ЧФ" на формируемую государственную программу развития оборонно-промышленного комплекса", - сказал замглавы Минпромторга.

"13 СРЗ ЧФ" - судоремонтное предприятие, осуществляющее свою деятельность на Черноморском флоте (с учетом правопреемственности) с 1887 года.

Завод предназначен для комплексного ремонта по поддержанию технической готовности кораблей и судов ВМФ; выполнения среднего, текущего и докового ремонта кораблей и судов 1, 2, 3 и 4 ранга; обслуживания военной техники и выполнения отдельных работ по ремонту корпусных конструкций, механизмов, систем и устройств кораблей и судов до 1 ранга включительно, а также экспертного обследования и ремонта объектов Гостехнадзора.



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