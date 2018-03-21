Около 80 тонн битума разлилось в ставропольском Лермонтове

21.03.18 17:03

© РИА Новости. Константин Чалабов

21 марта. Interfax-Russia.ru - Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту загрязнения окружающей среды в результате разлива битума на территории города Лермонтова, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, обрушилась одна из внешних стен производственного здания резервуаров для хранения битумной эмульсии. В результате произошел разлив около 80 тонн битума на территорию земельного участка в промышленной зоне Лермонтова и прилегающую территорию улицы Промышленная. Здание арендует ООО "Главдорстрой".

"В настоящее время по данному факту проводится проверка исполнения юрлицом требований природоохранного и иного законодательства, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в пресс-релизе.