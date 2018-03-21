Минобороны РФ подтверждает планы по строительству новой посадочной полосы в крымском аэропорту "Бельбек"

21.03.18 17:32

© РИА Новости. Василий Батанов

21 марта. Interfax-Russia.ru - Новая взлетно-посадочная полоса (ВПП) аэропорта "Бельбек" (Севастополь) будет готова до конца текущего года, сообщил заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов.

"Стратегический проект - расширение аэродрома "Бельбек". Здесь у нас совместные усилия проводятся. Сегодня мы проводили совместное заседание рабочей группы. План намечен, сроки неизменны: до конца этого года полоса примет первый рейс", - сказал Т.Иванов журналистам в среду в Севастополе после встречи с губернатором города Дмитрием Овсянниковым.

Аэропорт "Бельбек" построен в 1941 году как военный аэродром: во времена СССР и Украины там базировалась истребительная авиация. После присоединения Крыма к России Минобороны разместило в "Бельбеке" 38-й истребительный авиаполк. Одновременно началась дискуссия вокруг необходимости гражданского использования аэропорта для решения транспортных проблем Крыма. Военные по просьбе городских властей предложили включить "Бельбек" в перечень аэродромов совместного базирования.