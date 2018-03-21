СПЧ потребовал срочной реакции властей на ситуацию вокруг подмосковного полигона "Ядрово"

21.03.18 17:37

© РИА Новости. Максим Блинов

21 марта. Interfax-Russia.ru - Совет по правам человека при президенте РФ обратился в МЧС, прокуратуру и другие инстанции с просьбой принять срочные меры по улучшению экологической ситуации в Волоколамске, сообщает пресс-служба СПЧ.

"Совет сегодня обратился к главе МЧС России Владимиру Пучкову и в ряд других инстанций с просьбой принять срочные меры по улучшению экологической ситуации в подмосковном Волоколамске", - говорится в пресс-службе.

В Совете отметили, что в СПЧ продолжают поступать многочисленные обращения от жителей Волоколамского района, связанные с проблемой катастрофического ухудшения экологической ситуации в регионе.

"Сегодня к правозащитникам обратились десятки граждан с сообщениями о том, что в ночь на 21 марта на полигоне твердых бытовых отходов "Ядрово", расположенном недалеко от города, произошел очередной выброс свалочного газа, и в результате происшествия пострадали дети - 29 учеников школы № 2 города Волоколамска. В настоящее время 23 ребенка с признаками отравления находятся в больнице", - сообщили в СПЧ.

В письмах жителей Волоколамска, которые поступали в Совет ранее, говорилось о том, что в феврале 2018 года МЧС провело замеры показателей воздуха вблизи полигона, и нормы отдельных показателей были превышены в тридцать раз.

Совет также попросил о срочной реакции прокурора Московской области, руководителя Роспотребнадзора, уполномоченного по правам человека в Московской области и руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

По мнению экспертов постоянной комиссии СПЧ по экологическим правам, выбросы сероводорода со свалок связаны с проблемой отходов. Для ее решения в комиссии считают необходимым внедрять раздельный сбор отходов, в первую очередь отделять пищевые отходы от остальных.

"В Москве организовать сбор органических отходов можно разными способами, в том числе с помощью установки т. н. диспоузеров - кухонных измельчителей отходов. Пищевые отходы в этом случае канализируются на московские очистные сооружения, где из них производят биогаз, который далее используется для получения тепла и электрической энергии. Еще одним способом является отделение пищевых отходов через сбор в специальные контейнеры с последующим компостированием", - добавили в СПЧ.