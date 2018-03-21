После выброса газа на полигоне "Ядрово" из Волоколамска могут эвакуировать детей

21.03.18 17:50

© РИА Новости. Максим Блинов

21 марта. Interfax-Russia.ru - Детей Волоколамска планируется вывезти из города в связи из-за ситуации с полигоном "Ядрово", сообщил журналистам в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы обязательно предусмотрим все необходимые мероприятия, чтобы детей отправить (из города - ИФ). Для этого я сюда и приехал", - сказал А.Воробьев журналистам.

В ответ на предложение местных жителей вывезти детей в детские лагеря, губернатор отметил, что это "хорошая идея".

В Минздраве Московской области сообщили, что к медикам в среду обратилось 57 детей из Волоколамского района, они жаловались на головокружение и тошноту. Пятеро из них госпитализированы.

Глава муниципалитета Евгений Гаврилов отметил, что неприятный запах возник в Волоколамске из-за разлома на мусорном полигоне "Ядрово", произошедшего в ночь на среду. "Данный очаг выхода свалочного газа стали оперативно засыпать грунтом. К утру очаг был ликвидирован", - привели "Интерфаксу" слова Е.Гаврилова в пресс-службе администрации Волоколамского района.

В среду в Волоколамский район приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он осмотрел полигон "Ядрово" в сопровождении главы Волоколамского района Е.Гаврилова.

Ранее сообщалось, что 24 марта планируется завершить работы по устройству нового участка полигона, после этого завоз отходов на старый участок прекратят и там начнутся работы по установке систем дегазации. Их планируют завершить к 15 июня.