|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
21.03.18 18:08
Взрыв газа в пятиэтажке в Мурманске мог произойти по вине жильца дома
"В качестве приоритетной версии обрушения дома в Мурманске следователи рассматривают умышленное повреждении газового оборудования одним из жильцов", - говорится в сообщении.
Накануне на улице Свердлова, д.6/1 в Мурманске произошел взрыв бытового газа без возгорания, в результате которого произошло обрушение части кровли, перекрытий и части внешней стены здания со второго по пятый этажи.
Начальник ГУ МЧС России по Мурманской области Владимир Гусев сообщал, что взрыв газа унес жизни двух человек, еще четверо пострадали и пятеро были спасены.
Региональное управление СКР расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
В результате взрыва погибли девушка 1999 года рождения, двое мужчин 1969 и 1983 года рождения.
|
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
Interfax-Russia.ru – Суд отменил арест осужденного из-за смерти пациента на два года врача-гематолога Елены Мисюриной до вступления ее приговора в законную силу.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket