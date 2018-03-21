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21.03.18 18:09
Все школы Липецка с пятницы закрываются на карантин
Этим же документом приостанавливается учебный процесс во всех общеобразовательных организациях города на период с 23 марта по 2 апреля.
"На территории Липецка отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ: показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили дневные эпидемические пороги в 1,4 раза среди совокупного населения, в том числе в 1,5 раза среди детей 7-14 лет; ежедневно регистрируется более 20 новых лабораторно подтвержденных случаев гриппа, вызванного вирусами подтипов A(H1N1)pdm09 и A(H3N2)", - говорится в сообщении.
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