Все школы Липецка с пятницы закрываются на карантин

21.03.18 18:09

© РИА Новости. Денис Гудков

21 марта. Interfax-Russia.ru - Комплекс ограничительных противоэпидемических мероприятий вводится на территории Липецка с 22 марта в соответствии с постановлением главного санитарного врача Липецкой области, сообщается в среду на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Этим же документом приостанавливается учебный процесс во всех общеобразовательных организациях города на период с 23 марта по 2 апреля.

"На территории Липецка отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ: показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили дневные эпидемические пороги в 1,4 раза среди совокупного населения, в том числе в 1,5 раза среди детей 7-14 лет; ежедневно регистрируется более 20 новых лабораторно подтвержденных случаев гриппа, вызванного вирусами подтипов A(H1N1)pdm09 и A(H3N2)", - говорится в сообщении.