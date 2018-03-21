Участок трассы Хабаровск - Лидога - Комсомольск-на-Амуре закрыли для пассажирского транспорта

22.03.18 06:11

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

22 марта. Interfax-Russia.ru - В Хабаровском крае введено ограничение для движения пассажирских автобусов на участке от поселка Лидога до г.Комсомолска-на-Амуре из-за обледенения дороги и плохих метеоусловий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю в четверг.

"Участок автодороги закрыли 21 марта в 21:00 местного времени (14:00 мск). Запрет на проезд пассажирского транспорта будет действовать до улучшения метеоусловий", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за погодных условий трасса Хабаровск-Лидога-Комсомольск-на-Амуре была закрыта для автобусов с 18 по 20 марта.