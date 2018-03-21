Сахалинцам компенсируют 70% расходов по переводу автомобилей на газ

22.03.18 06:21

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

22 марта. Interfax-Russia.ru - Со второго квартала 2018 года всем автовладельцам в Сахалинской области за счет средств областного бюджета начнут компенсировать до 70% затрат на оснащение автомобилей газовым оборудованием, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Всем желающим переоборудовать автомобиль будет компенсироваться большая часть затрат - до 70%. Льготным категориям - ветеранам, пенсионерам, инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, и детей, потерявших кормильца, малоимущим гражданам - решено возмещать расходы в полном объеме, но не более 105 тыс. рублей - это предельный размер компенсационных выплат", - цитирует пресс-служба слова начальника управления газификации областного агентства по развитию электроэнергетики и газификации Данилы Вертопрахова.

Такая мера поддержки, считают региональные власти, "будет стимулировать развитие газомоторного транспорта в регионе".

В данную программу попадают автомобили не старше 15 лет, которые зарегистрированы в Сахалинской области. Переоборудование должна проводить специализированная организация.

На первоначальном этапе расходы по переводу автомобилей на газ будут компенсировать жителям Южно-Сахалинска. Впоследствии такую практику распространят на другие районы области.