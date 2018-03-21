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22.03.18 06:54
Семья из семи человек, в том числе четверо малолетних детей, пропала в Хабаровском крае
Трое взрослых и четверо детей, младшему из которых год, пропали ещё в начале марта.
"Заявление подала глава посёлка Мариинский рейд, в котором проживала семья. В последний раз главу семьи видели 5 марта в городе Комсомольск-на - Амуре", - сказал агентству начальник уголовного розыска ОМВД России по Ульчскому району Хабаровского края Александр Проценко.
Он уточнил, что в настоящий момент заведено семь розыскных дел, на каждого члена семьи.
В свою очередь, глава муниципального образования Валентина Пищук в беседе с корреспондентом агентства "Интерфакс-Дальний Восток" отметила, что семью в поселке считали нелюдимой.
"Они со странностями были. Пожилой мужчина с ними жил, которого они на попечение взяли неофициально. Старший ребенок в школу всего месяц отходил и бросил. Их в селе недолюбливали не без причины, конечно", - рассказала В. Пищук.
В настоящее время, по данным полиции, проверены приюты, больницы и вокзалы города Комсомольск-на-Амуре". Также допрошены родственники пропавших.
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