Семья из семи человек, в том числе четверо малолетних детей, пропала в Хабаровском крае

22.03.18 06:54

© РИА Новости. Максим Богодвид

22 марта. Interfax-Russia.ru - В полицию Хабаровского края поступило заявление о пропаже семьи в Ульчском районе на севере региона, сообщили агентству "Интерфакс-Дальний Восток" в пресс-службе краевого УМВД.

Трое взрослых и четверо детей, младшему из которых год, пропали ещё в начале марта.

"Заявление подала глава посёлка Мариинский рейд, в котором проживала семья. В последний раз главу семьи видели 5 марта в городе Комсомольск-на - Амуре", - сказал агентству начальник уголовного розыска ОМВД России по Ульчскому району Хабаровского края Александр Проценко.

Он уточнил, что в настоящий момент заведено семь розыскных дел, на каждого члена семьи.

В свою очередь, глава муниципального образования Валентина Пищук в беседе с корреспондентом агентства "Интерфакс-Дальний Восток" отметила, что семью в поселке считали нелюдимой.

"Они со странностями были. Пожилой мужчина с ними жил, которого они на попечение взяли неофициально. Старший ребенок в школу всего месяц отходил и бросил. Их в селе недолюбливали не без причины, конечно", - рассказала В. Пищук.

В настоящее время, по данным полиции, проверены приюты, больницы и вокзалы города Комсомольск-на-Амуре". Также допрошены родственники пропавших.