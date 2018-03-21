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22.03.18 07:42

Хакасия к сентябрю разработает программу по развитию малых сел до 2022 года

© РИА Новости. Александр Астафьев
22 марта. Interfax-Russia.ru - Глава Хакасии Виктор Зимин поручил региональному Минэкономразвития разработать программу по сохранению и развитию малых и отдаленных сел на период с 2019 - 2021 годы, сообщает пресс-служба правительства республики.

Аналогичная программа в Хакасии действует с 2013 года и по итогам 2018 года ее планировалось закрыть. Но В.Зимин принял решение разработать новый документ. В него планируется включить дополнительные меры поддержки населенных пунктов.

"Самое главное - сохранить те стимулы, которые сельчане получили для занятия животноводством в личных подворьях. Люди работают, кормят себя и обеспечивают экологически чистой продукцией других жителей республики", - отметил глава региона, чьи слова приводятся в сообщении.

С момента действия программы финансовую помощь получили больше 100 малых сел. В общей сложности было потрачено свыше 200 млн рублей - на бурение скважин, ремонт клубов, кровель, проведение уличного освещения, благоустройства территорий сел и т.д.

Что касается действия программы в текущем году, то на ее реализацию предусмотрено более 30 млн рублей. Субсидии получат 36 деревень. Так, деньги будут выделены на три основные цели: социальное развитие поселений (19,5 млн рублей), развитие потребкооперации (10,5 млн рублей) и ремонт крыш (892 тыс. рублей).



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