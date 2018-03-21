Четверо пострадавших в столкновении автобуса и грузовика в Томской области остаются в больнице

22.03.18 08:18

© РИА Новости. Игорь Зарембо

22 марта. Interfax-Russia.ru - Медики отпустили домой большинство пострадавших в столкновении автобуса KIA и грузового автомобиля "Shaanxi" в Томской области, сообщает пресс-служба областной администрации в четверг.

"Врачи Кривошеинской районной больницы осмотрели 23 пассажира рейсового автобуса. В результате госпитализированы четверо, в том числе двое несовершеннолетних, 16 и 17 лет. Все остальные отпущены домой и переведены на амбулаторное лечение. Врачи оценивают состояние пациентов как стабильное, средней степени тяжести", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, в среду днем в районе населенного пункта Елизарьево Кривошеинского района Томской области столкнулись автобус KIA и грузовик, оба водителя погибли. В больницу доставили 23 человека.

Тем временем, как сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" информированный источник, вероятной причиной аварии стала потеря управления водителем грузовика.