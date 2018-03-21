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22.03.18 08:55
Пресечены попытки украинских радикалов устроить 18 марта провокации в Крыму
"Выборы прошли спокойно и организованно. Правоохранительные органы надежно обеспечивали безопасность избирательного процесса. Грубых нарушений не было, жалоб от избирателей не поступало. Как вы знаете, были сообщения о минировании, которые оказались ложными, были попытки давления сторонников запрещенного меджлиса на избирателей из числа крымских татар. Люди сообщили об этом в полицию, сейчас правоохранительные органы разбираются с этой ситуацией", - приводит в четверг издание слова С.Аксенова.
Киев не в первый раз пытается использовать крымско-татарский фактор, чтобы дестабилизировать ситуацию на полуострове. Однако за четыре года Крыма в "российской гавани" грамотная политика в отношении коренного народа региона поменяла позицию большинства крымских татар, говорится в публикации.
Как сообщил депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслам Бальбек, в украинские времена в Крыму около 60 тыс. крымских татар участвовали в различных голосованиях, а 18 марта минимум 81 тыс. представителей этого народа пришла на участки, пишут "Известия".
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