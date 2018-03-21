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Третий этап реконструкции аэропорта Волгограда начнется после ЧМ-2018 по футболу

© РИА Новости. Валерий Мельников
22 марта. Interfax-Russia.ru - Третий этап реконструкции международного аэропорта "Волгоград", предусматривающий переоборудование терминала "А" и строительство телетрапов, начнется после завершения чемпионата мира по футболу, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров журналистам в среду.

"Мы уже приступили к планированию и проектированию третьего этапа реконструкции аэропорта. После чемпионата мира мы приступим к его исполнению", - сказал А.Бочаров.

Он отметил, что в рамках третьего этапа реконструкции терминал "А" будет переоборудован в автовокзал для междугородних и международных рейсов, а терминалы "В" и "С" будут объединены в единый аэровокзальный комплекс.

Губернатор подчеркнул, что объект ЧМ-2018, которые станут наследием региона, будут развиваться после мундиаля и дальше.

"Перспективы развития данного транспортного узла - очень большие. Он будет способствовать увеличению пассажиропотока. Количество авиарейсов увеличится. Мы достаточно успешно ведем сейчас переговоры по этому направлению, в приоритете - развитие межрегиональной сети", - сказал глава региона.

Он также сообщил, что в настоящее время обсуждается вопрос создания внутриобластного авиационного движения в определенные населенные пункты.

"Решения пока нет, но, надеюсь, подвижки в этом направлении будут, поскольку потребность у людей есть", - добавил А.Бочаров.

По словам губернатора, второй этап реконструкции аэропорта, в рамках которого строится новый терминал "В" внутренних линий и железнодорожная станция, идет в соответствие со сроками и будет полностью завершен в мае.

"Объекты находятся в высокой степени готовности. Мы удовлетворены ходом работ. У нас нет никаких сомнений, что качество и сроки будут соблюдены. Работы по благоустройству начнутся, как только в регионе установится весенняя погода", - подчеркнул губернатор.

Замначальника ПривЖД по Волгоградскому территориальному управлению Сергей Васильев, в свою очередь, также подтвердил, что работы по строительству железнодорожной ветки от станции Гумрак до волгоградского аэропорта будут завершена в срок.

"Реконструкция станции Гумрак идет полным ходом. Только на строительство развязки, которая позволит развести потоки пассажирских и грузовых поездов, направлено 2,6 млрд рублей", - сказал С.Васильев.

Он отметил, что по новой железнодорожной ветке будут курсировать 22 пары поездов: 13 пар до станции Шпалопропитка в Красноармейском районе Волгограда, 6 пар - до города Волжского и 3 пары - до железнодорожного вокзала "Волгоград 1".

"Сегодня график составлен так, что время в пути следования от аэропорта до вокзала "Волгоград 1" составляет 34 минуты с одной стоянкой. Но мы уже провели эксперимент по сокращению времени. Думаю, оно в итоге составит 28-29 минут", - подчеркнул С.Васильев.

Губернатор поставил задачу, чтобы расписание было составлено в интересах пассажиров.

"Нужно сделать так, чтобы поезда входили в те "окна" (временные - ИФ), которые нужны пассажирам, а не в те "окна", которые есть у железной дороги. Люди должны понимать, что приедут вовремя в аэропорт и на автовокзал. Отдельно нужно проработать расписание на период ЧМ", - сказал А.Бочаров.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт "Волгоград" намерен 9 мая 2018 года ввести в эксплуатацию новый терминал "В", предназначенный для внутренних линий. Площадь нового здания составит более 10,2 тыс. квадратных метров. Стоимость проекта - 2,1 млрд рублей.

ОАО "РЖД" также в мае намерено ввести в эксплуатацию железнодорожную ветку для аэроэкспресса, которая свяжет аэропорт, железнодорожный вокзал и автовокзалы в Волгограде.

Международный аэропорт "Волгоград" находится под управлением "Новапорта", входит в перечень аэропортов федерального значения. В составе предприятия - аэровокзальный комплекс площадью 9 тыс. кв. м, состоящий из терминалов внутренних и международных воздушных линий, грузовой терминал, гостиница и ряд других объектов.



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