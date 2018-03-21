Снято ограничение движения на федеральной трассе "Дон" в Ростовской области

22.03.18 09:53

© РИА Новости. Илья Питалев

22 марта. Interfax-Russia.ru - Ограничение движения на двух участках трассы М-4 "Дон" в Ростовской области, действовавшее трое суток из-за непогоды, снято, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 06:10 22 марта <...> от оперативного дежурного УГИБДД по РО поступила информация о том, что временное ограничение движения пассажирского транспорта на участке трассы М-4"Дон" в Ростовской области снято", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ограничение движения из-за гололеда было введено вечером 18 марта на участке трассы М-4 "Дон" с 777-го по 1026-й км в Ростовской области. На участках дороги были развернуты пункты обогрева, работали оперативные спасательные группы.

По информации Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 марта в Ростовской области облачно с прояснениями, временами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер 7-12 м/с, температура днем 0-2 градуса тепла.