Около 600 млн рублей направят на создание парков и скверов в Новосибирской области

22.03.18 10:01

© РИА Новости. Владимир Трефилов

22 марта. Interfax-Russia.ru - Новосибирская область направит около 600 млн рублей на создание новых и ремонт существующих парков и скверов в Новосибирской области, сообщил и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Сибирь" в Новосибирске в четверг.

Работы будут вестись в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

Отбор проектов прошел 18 марта путем голосования жителей городов, где они будут реализованы, - в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Карасуке, Барабинске, Краснообске, Куйбышеве, Тогучине, Оби.

Так, в Новосибирске в рамках проекта планируется благоустроить сквер с Монументом Славы, в Куйбышеве - создать сквер Спортивный, в Татарске - сквер с часами и фонтаном.

Работы планируется завершить в конце 2019 года.

Общий объем инвестиций на 2018 год составит 317,6 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 247,75 млн рублей, областного - 69,87 млн рублей.

"По 2019 году у нас еще суммы федеральной субсидии нет на сегодняшний день, но есть решение на федеральном уровне, что финансирование будет сохраняться в тех же объемах с небольшим, может быть, отклонением. Этих ресурсов будет достаточно для выполнения названных объектов", - сказал Д.Архипов.