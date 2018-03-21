Туман в Барнауле стал причиной задержки отправления рейсов в Москву и Петербург

22.03.18 10:07

© РИА Новости. Максим Блинов

22 марта. Interfax-Russia.ru - Туман в Барнауле (Алтайский край) не только не позволил принять самолеты из Москвы, но и стал причиной задержки отправления рейсов в столицу, сообщили в четверг агентству "Интерфакс-Сибирь" на авиадпредприятии.

Там отметили, что задерживается отправление рейсов в Санкт-Петербург и Москву - IO-225, IO-215. Кроме того, на запасные аэродромы отправлены рейсы, следующие из Москвы в Барнаул - U6-651 и S7-217 из Домодедово.

Накануне в Алтайском крае шел дождь, к вечеру начался снегопад.

Температура в Барнауле в четверг составляет 0 градусов.