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22.03.18 10:12

Глава Минвостокразвития предложил КНДР упростить визовый режим для россиян

© РИА Новости. Владимир Федоренко
22 марта. Interfax-Russia.ru - Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка предложил КНДР упростить визовый режим для россиян, сообщила в четверг пресс-служба Минвостокразвития.

"В этом году исполняется 70 лет нашим дипломатическим отношениям. Наша страна первой официально признала независимость КНДР. Примером, одной из новых точек роста двустороннего взаимодействия может стать туристическая отрасль. Потенциальный интерес россиян к вашей стране очень высок. Предлагаю не только запланировать памятные мероприятия в честь юбилея нашего сотрудничества, но и рассмотреть правительству КНДР возможность упрощения визового режима для российских граждан", - сказал А.Галушка, слова которого приводятся в сообщении.

С этим предложением он выступил в ходе восьмого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно техническому сотрудничеству между РФ и КНДР, которое состоялось в Пхеньяне (КНДР).

А.Галушка добавил, что российская сторона уже приняла меры для упрощения въезда жителей КНДР в РФ и что российские власти рассчитывают на ответные шаги в этом направлении от руководства Северной Кореи.

С 2017 года граждане 18 стран, в число которых входит КНДР, могут подать заявку на получение "электронной визы". Электронная виза выдается бесплатно, без взимания каких-либо сборов. По такой визе можно посетить Приморье, Камчатку и Сахалинскую область.



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