Петербургская лаборатория ищет скрытые повреждения в пострадавшей от взрыва газа мурманской пятиэтажке

22.03.18 10:23

© РИА Новости. Павел Львов

22 марта. Interfax-Russia.ru - Специалисты испытательной пожарной лаборатории (ИПЛ) Федеральной противопожарной службы (Петербург) начали в Мурманске обследование пятиэтажного дома, в котором во вторник произошел взрыв газа.

Как сообщил "Интерфаксу" инженер ИПЛ Денис Канцель, обследование дома по адресу ул.Свердлова, д.6/1 может продлиться до трех суток.

"Программный комплекс "Стрела-П" предназначен для определения собственных колебаний здания для дальнейшего понимания достаточной его устойчивости и дальнейшей эксплуатации", - рассказал собеседник агентства.

С помощью сейсмодатчиков инженеры лаборатории также проверят три подъезда, включая пострадавший от взрыва, есть ли в здании скрытые повреждения.

"Какие скрытые дефекты могут быть? Нарушения целостности несущих конструкций здания, которые влияют на его устойчивость, соответственно, будет понятно, есть ли третичные разрушения и можно ли восстановить дом, и пригоден он для проживания в данный момент или нет", - пояснил Д.Канцель.

Ранее глава администрации Мурманска Андрей Сысоев сообщил журналистам, что специальная техническая комиссия обследует пострадавший от взрыва газа дом и оценит вероятность восстановления.

"После заключения технической комиссии будет сделано проектирование, пройдена госэкспертиза и принято решение о восстановлении дома", - сказал А.Сысоев.

Во вторник на улице Свердлова в Мурманске произошел взрыв бытового газа без возгорания, в результате которого обрушилась часть кровли, перекрытия и часть внешней стены здания со второго по пятый этажи. В результате происшествия погибли девушка 1999 года рождения, двое мужчин 1969 и 1983 года рождения.

Региональное управление СКР расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).