Туберкулез выявлен у студента воронежского педуниверситета, проходившего практику в школе

22.03.18 10:37

© РИА Новости. Андрей Соломонов

22 марта. Interfax-Russia.ru - Специалисты управления Роспотребнадзора по Воронежской области выявили туберкулез у студента педагогического университета, приступившего к практике в школе, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе управления.

"Молодой человек успел пройти практику в школе лишь один день, после чего поступил в медучреждение на обследование. К счастью, с детьми он не контактировал. Кабинет, где он находился с учителем физкультуры, продезинфицирован, преподаватель находится на контроле у специалистов", - сказал собеседник агентства.

Сотрудник пресс-службы отметил, что студент проживал в общежитии, где также была проведена дезинфекция.

"В настоящее время заболевший находится на стационарном лечении. Студентам и преподавателям вуза, контактировавшим с ним, необходимо в ближайшее время предоставить данные флюорографии", - сказал представитель Роспотребнадзора.